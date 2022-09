"La piccola maratona nerazzurra arriva a uno snodo importante, perché dopo i successi senza subire gol contro lo spigoloso Torino e il tenero Viktoria Plzen, un’altra vittoria consentirebbe a Simone Inzaghi di chiudere le prime cinque settimane di rodaggio con un sorriso, dopo le brutte serate contro Lazio, Milan e Bayern Monaco, che hanno sovraccaricato di dubbi un ambiente ancora scottato dal finale dello scorso campionato". Lo scrive oggi il Corriere della Sera presentando così il match odierno in Friuli. Per quanto riguarda la formazione, Acerbi e Gagliardini in vantaggio su De Vrij e Mkhitaryan. Inzaghi ripete quello che ha detto a Plzen e cioè che ha "bisogno di tutti" ed è soddisfatto del ritmo che ha preso il turnover.