Un'Inter che non sbaglia niente e ottiene quanto merita. Un capolavoro, scrive il Corriere della Sera della partita giocata dai nerazzurri in casa del Benfica. "Simone Inzaghi sa sempre come rialzarsi nelle serate senza un domani, all’apparenza buie e imperscrutabili. La fine, anche stavolta, è dolcissima", si legge.