Dopo i quattro Daspo agli ultrà interisti in seguito ai fatti di Inter-Sampdoria, la Questura di Milano ha scelto di silenziare il tifo in Curva Nord per la partita contro il Bologna di mercoledì prossimo. "Un provvedimento, senza precedenti a Milano, che arriva dopo un weekend di tensione con l’assassinio del capo ultrà Vittorio Boiocchi freddato sotto casa un’ora prima dell’inizio di Inter-Sampdoria" ricorda il Corriere della Sera, che tra le pagine della sua edizione riporta la decisione del questore Giuseppe Petronzi e del prefetto Renato Saccone che hanno imposto «il divieto di accesso ed esposizione di striscioni, bandiere, megafoni e tamburi» in curva.