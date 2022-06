In queste due filosofie ci sono altrettante certezze, scrivono i colleghi del Corsera: la prima è che Beppe Marotta qualche sacrificio in uscita è obbligato a farlo, se vuole rientrare di quei 70 milioni necessari per far fronte alla complessa situazione finanziaria del club: in caso di arrivo sia di Dybala sia di Lukaku, che hanno stipendi elevati, l’attacco inizierebbe a essere davvero troppo affollato per non prevedere una cessione pesante. L’altra certezza è che in casa rossonera il passaggio di proprietà non innescherà rivoluzioni, anzi: arriveranno tre-quattro giocatori nei ruoli chiave, senza stravolgere l’impianto, soprattutto senza spese base (i casi De Ketelaere e Botman sono emblematici).