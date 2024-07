Si svolgerà tra poco, alle 12, trasmessa attraverso i canali Youtube della Lega Serie A la compliazione del calendario per la stagione 2024/25. Si partirà sabato 17 agosto con l'Inter in campo alle 18.30 e si chiuderà il 25 maggio 2025.

Il nuovo sponsor, presentato ieri sera, è Enilive. Cambia dopo 26 anni con la medesima partnership. Previsto un solo turno infrasettimanale e quattro soste per le nazionali. Nove gli slot per le partite, dal venerdì al lunedì. Non ci potranno essere derby alla prima e all'ultima giornata oltre che nel turno infrasettimanale. Atalanta e Como saranno fuori casa nelle prime tre giornate, il Venezia nelle prime due.