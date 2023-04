Il calcio italiano, dopo aver fallito due qualificazioni ai Mondiali di fila ed essere stato travolto dalle inchieste sulla Juve, si è risvegliato con cinque club nelle semifinali europee. E' quello che si evidenzia stamane sul Corriere della Sera, dove vengono riportate le parole di Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A: "Sembra di essere tornati indietro nel tempo, agli anni Novanta".

L’improvviso rinascimento del calcio italiano, 'calcio is back' come da slogan usato in via Rosellini, lucida l’immagine del torneo nostrano proprio a ridosso del licenziamento del bando dei diritti televisivi. "Si inizia lunedì 24 quando i presidenti dovranno approvare la cornice normativa, ovvero il documento di 80 pagine che contiene le linee guida dell’invito a offrire", si legge sul quotidiano milanese.

"Festeggiamo un risultato storico che ci godiamo con soddisfazione. Da un lato sul piano sportivo siamo al primo posto in Europa tra tutte le Leghe, dall’altro speriamo che la ritrovata competitività delle nostre formazioni serva ad accrescerne il valore sul mercato domestico e su quelli internazionali. Questo fatto riporterà in cima al mondo il nostro calcio", ha commentato Luigi De Siervo, ad della Lega Serie A nonché gran tessitore delle relazioni con i broadcaster