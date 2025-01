Davanti alla richiesta di andare via di Davide Frattesi, l'Inter ha alzato il muro: 50 milioni di euro. Proposta che il Corriere della Sera definisce quasi provocatoria. E' arrivato un sondaggio dal Tottenham e in ogni caso giocatore ed entourage sono pronti ad ascoltare proposte. Non è più praticabile lo scambio con la Roma con Pellegrini, che vuole restare a Trigoria. La convivenza fino a giugno appare inevitabile, poi in estate ci si potrà separare.