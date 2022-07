Il Corriere della Sera focalizza l'attenzione sulla situazione di Paulo Dybala, dopo le parole di ieri di Beppe Marotta che ha frenato sulle possibilità di investimento qualora non ci dovesse essere lo spazio per l'argentino. "Tutto finito e la Joya messa in soffitta? È sbagliato pensarlo con due mesi di tatticismi di mercato davanti, anche se l’argentino è malamente assistito (non certo da oggi) dall’amico di famiglia Jorge Antun: le offerte per lui non mancano (compresa quella del Napoli), ma per ora non alle cifre che potrebbe garantirgli l’Inter. Ci vuole tempo insomma. E quella nerazzurra resta una pista calda. Rinunciare a un talento 28enne a parametro zero può essere un errore, soprattutto se Dybala dovesse andare alla concorrenza diretta, ma prima l’Inter deve sfoltire l’attacco e anche per quello ci vorranno tempo, opportunità e volontà, in un mercato che sta cambiando pelle".