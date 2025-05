Un giocatore dell'Udinese denunciato per violenza sessuale. La notizia è stata rivelata mercoledì sera dal Giornale Radio Rai del Friuli Venezia-Giulia e viene rilanciata oggi dal Corriere della Sera.

L'episodio, si legge, risalirebbe a domenica sera nell'appartamento in cui vive il calciatore. Con lui c'erano altri due amici a loro volta identificati e denunciati in stato di libertà per la stessa ipotesi di reato. La donna, lasciata l'abitazione, si è recata al Pronto Soccorso e ha denunciato la violenza. La Procura di Udine ha aperto un fascicolo. «Noi non confermiamo nulla perché non sappiamo nulla», è la risposta ad oggi dell'Udinese.