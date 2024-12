Gli arbitri chiedono rispetto e ora si aspettano una maxi squalifica di Paulo Fonseca dopo il pesante suo sfogo post Atalanta-Milan. È quanto scrive oggi il Corriere della Sera, spiegando che la palla passa alla Procura FIGC. Nel mirino ci sono le parole "avevo paura di La Penna: il modo con cui ha condotto la partita contro di noi è evidente, non c’è rispetto" che hanno irritato i vertici arbitrali.

"A indispettire i vertici arbitrali - aggiunge il Corsera -, anche il riferimento ad alcuni precedenti di La Penna, varista in Milan-Udinese, quando davanti allo schermo certificò l’espulsione più che dubbia di Reijnders per fallo da ultimo uomo. Riferimenti che sembrano tratteggiare l’ipotesi di complotto anti-Milan" che invece non ha modo di esistere.