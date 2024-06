Roberto Baggio e la famiglia sono stati derubati nella giornata di ieri in una serata da incubo descritta dal Corriere del Veneto. Attorno alle 22, durante la partita dell'Italia, almeno cinque persone armate hanno fatto irruzione nella villa ad Altavilla vicentina. L'ex calciatore ha provato a difendersi ma è stato colpito alla testa con il calcio di una pistola riportando una profonda ferita. Baggio e i familiari sono stati rinchiusi per quasi un'ora in una stanza mentre i malviventi svaligiavano la villa.

Successivamente l'ex Pallone d'oro, una volta che i malviventi erano fuggiti, ha sfondato la porta e chiamato i carabinieri che hanno acquisito testimonianze e immagini della videosorveglianza. Baggio è stato anche portato in ospedale per essere medicato.