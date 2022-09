Nicolò Zaniolo è ancora alla ricerca della prima rete stagionale. Come spiega il Corriere dello Sport ha fatto gli straordinari in questi giorni per recuperare al meglio in vista di Inter-Roma. "La partita con l’Inter non è come le altre e vuole prendersi la rivincita con il club che non ha creduto in lui. E’ carico a mille e vuole essere protagonista - si legge - Contro l’Inter non ha mai vinto e non ha mai segnato, vuole infrangere un tabù che pesa".