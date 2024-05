In un'intervista video diffusa nel corso del Festival del Lavoro di Firenze, il vice presidente dell'Inter Javier Zanetti spiega come sta interpretando il nuovo ruolo di dirigente del club nerazzurro dopo tanti anni a difenderne i colori sul campo: "Mi trovo in una fase della mia vita molto importante perché mi sto rendendo utile per il mio club non soltanto nella parte sportiva. Quando l'Inter mi ha detto che dovevo essere vicepresidente c'è stata una grandissima felicità da parte mia, ma allo stesso tempo mi sono reso conto che era una grandissima responsabilità".

Aggiunge Pupi: "Tanti ex calciatori fanno l'allenatore: io volevo fare il manager, e soprattutto non il manager solo del lato sportivo. Volevo avere una visione più ampia, a 360 gradi. Mi dovevo preparare: per questo ho iniziato un percorso di formazione all'università Bocconi, dove continuo a studiare, dove sto imparando tanto. Studiare è fondamentale, imparare anche dalle persone che hanno piu' esperienza di te. Di sicuro il calcio insegna: io sono membro di FIFA, UEFA e CONMEBOL, conosco tantissime persone dalle quali io posso tranquillamente imparare, ascoltare e poi mettere in pratica durante la mia vita quotidiana".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!