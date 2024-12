Manca ancora qualcosa per tornare l'Inter schiacciasassi in tutto e per tutto. E questo qualcosa è Lautaro Martinez. Magari non per quanto riguarda il contributo generoso alla squadra, ma di certo si sente l'assenza del nome del Toro sul tabellino dei marcatori. E allora la missione della squadra - secondo il Corsport - adesso è una: far tornare a sorridere il capitano anche sotto porta già nelle prossime partite, fin dal Como lunedì sera.

"Anche grazie alla spinta del popolo di San Siro, la squadra giocherà tutta per il suo capitano, provando a metterlo nelle condizioni ideali per spezzare il digiuno e imprimere così una netta sterzata - si legge -. A parte le difficoltà attuali, i numeri raccontano che il 2024 in generale non è stato straordinario con 16 centri all’attivo in 41 presenze. Quanto si nota in modo lampante oggi, aveva già cominciato a palesarsi velatamente con il passare dei primi mesi dell’anno tanto che le reti da marzo in poi sono state soltanto 7 in 30 partite disputate. Di contro con la maglia dell’Argentina non ha mai smesso di volare, raccogliendo nell’anno solare in corso 11 reti in 16 match a cui va aggiunta la Coppa America vinta con i gradi di capocannoniere del torneo".

Nonostante questo, allora fa ancora più impressione il cammino dei nerazzurri. Che comunque non vedono l'ora di riavere il "vero" Lautaro.