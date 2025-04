Ancora straordinari per Lautaro, 'obbligato' a scendere in campo da titolare anche contro la Roma per l'assenza di Thuram. Secondo il Corriere dello Sport la presenza del francese è da considerare incerta anche per il match di andata con il Barcellona. Il Toro è invece la certezza dell'Inter: dopo l'ultimo infortunio è stato titolare 6 volte su 6, con 3 reti segnate. Contro i giallorossi conta invece 13 incroci in carriera e soltanto due reti, una (pesantissima) nel match d'andata all'Olimpico.

Al fianco dell'argentino dovrebbe esserci Arnautovic, di nuovo titolare dopo il match con il Cagliari di due settimane fa. "L’austriaco, per fisico e soprattutto età (36 anni), va gestito e preservato - ricorda il giornale romano -. Ma nell’ultimo paio di mesi abbondanti è stato decisivo (5 reti), anche con gli assist. L’idea è che né Lautaro né l’ex Bologna finiscano la partita, in modo da risparmiare energie in vista del Barcellona. Ma è necessario che la gara con la Roma sia ben indirizzata. Le alternative, ovvero Correa e Taremi, infatti, sono ai minimi termini e non offrono alcuna garanzia".