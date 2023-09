Niente da fare, tutto saltato: Mehdi Taremi non giocherà al Milan. L'attaccante iraniano, accostato spesso anche all'Inter prima dell'arrivo di Arnautovic, resterà al Porto per la delusione dei rossoneri che sembravano davvero vicini al suo acquisto.

I club - secondo il Corriere dello Sport - avevano trovato l'accordo a circa 15 milioni più bonus, ma poi qualcosa è andato storto. "Si parla di commissioni molto alte per il nuovo entourage subentrato in un secondo momento a rappresentare la punta iraniana, che però ha cambiato le carte in tavola poco prima dell’accordo finale. Un vero problema per il Milan, che a quel punto si è trovato spiazzato e parecchio infastidito perché assaporava già il grande colpo Taremi. Ieri in mattinata e per tutto il pomeriggio i rossoneri hanno provato a rimetterla in piedi contattando gli intermediari della trattativa, e cercando di sbloccarla. C’è stato un lungo summit in via Aldo Rossi con Daria Bahrami, intermediario internazionale scelto dalla società per trattare con il Porto e con il giocatore. Ma nell’affare, come detto, si sono inserite altre figure che hanno complicato tutto l’affare fino a farlo saltare definitivamente, come annunciato dall’organo ufficiale Porto Canal", si legge.