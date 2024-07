L'Inter accoglie ad Appiano anche Piotr Zielinski, uno dei due botti low cost messi a segno dalla dirigenza insieme a Mehdi Taremi. L'iraniano, agli ordini di Inzaghi fin dal primo giorno di ritiro, è stato l'assoluto protagonista della prima uscita stagionale contro il Lugano: oltre alla doppietta, l'ex Porto ha mandato in porta Correa mettendo in mostra anche la grande visione di gioco.

Il classe 1992, secondo il Corriere dello Sport, "potrà essere un’arma in più da seconda punta" al fianco di Lautaro, Thuram o Arnautovic, se quest'ultimo dovesse restare a Milano. Da non escludere che Taremi possa partire dal 1' già a Genova, considerando che alcuni nazionali (come il capitano) saranno ad Appiano ad una decina di giorni dal debutto in campionato. Prezioso anche l'innesto di Zielinski: il polacco potrà garantire una rotazione più frequente all'esperto Mkhitaryan che avrà quindi più chance di riposare.