La Supercoppa Italiana verrà giocata anche nella prossima stagione in Arabia Saudita a gennaio con la formula della Final Four: il 3-4 ci saranno le semifinali, mentre il 7 è in programma la finalissima. Una decisione, quella della Lega Serie A, che non fa sorridere l'Inter, dato che la competizione si andrà ad incastrare prima degli ultimi due turni della nuova Champions League. Questo, ribadisce il Corriere dello Sport, è uno dei motivi per cui il club nerazzurro era contrario alla conferma del format.

La motivazione è abbastanza chiara: con il calendario già intasato, l'Inter non avrà quasi mai settimana intera per rifiatare. A questo si aggiunge anche il problema dell'inserimento di eventuali recuperi. La Juventus si è adeguata alla maggioranza quasi per necessità, cogliendo l'occasione "per rilanciare la battaglia per la Serie A a 18 squadre, condivisa con Inter, Roma e Milan", si legge.