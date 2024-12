Sono Acerbi, Pavard e Di Gennaro gli unici assenti dell'Inter per la spedizione in Arabia, dove c'è in palio la Supercoppa Italiana. Anche secondo il Corriere dello Sport la squadra che scenderà in campo contro l'Atalanta sarà la stessa che ha battuto sabato il Cagliari: davanti a Sommer la difesa composta Bisseck, De Vrij e Bastoni in difesa, Dumfries e Dimarco esterni con Barella e Mkhitaryan accanto a Calhanoglu a centrocampo. In attacco la solita coppia Thuram-Lautaro.