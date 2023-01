"Dopo la tempesta, tutto tace attorno a Skriniar. Ovviamente resta l’irritazione per le dichiarazioni del suo agente, Sistici. E non è stato gradito nemmeno il comportamento del difensore in queste ultime settimane. La situazione, però, consiglia di recuperare tranquillità. Anche perché all’orizzonte non si vede una mossa last-minute del Psg per portare lo slovacco a Parigi già in questa sessione di mercato". Il Corriere dello Sport, insomma, smentisce le voci di mercato provenienti dalla Francia che vogliono i parigini pronti a mettere sul piatto 10 milioni per portarsi via subito il difensore.