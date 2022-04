Scocca l'ora di Robin Gosens, che stasera, con ogni probabilità, sarà titolare sulla corsia mancina dell'Inter facendo rifiatare Perisic. "Gosens è pronto a una serata in cui ripagare la fiducia di Simone Inzaghi - conferma il Corriere dello Sport -. Il rodaggio è completato, l’infortunio di fine settembre aveva lasciato a Gosens l’ultima apparizione da titolare proprio contro l’Inter. Come a dire che il destino non si era sbagliato, anche se il tedesco è passato attraverso dei tormenti fisici. Ma Gosens, designato per la fascia sinistra, pensa di rendersi già stasera una garanzia per l’Inter che verrà: il contratto di Perisic in scadenza a giugno ha infatti tenuto la dirigenza con le antenne dritte, e attivato inevitabili ragionamenti di mercato". Su quella fascia, l'ex atalantino potrebbe far coppia con Dimarco, che secondo il quotidiano romano parte in vantaggio su Bastoni.