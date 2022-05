"Sarà un'Inter ambiziosa e sostenibile". Parola di Beppe Marotta, che ieri ha tracciato la strategia di mercato del club anticipando quella che si annuncia una settimana calda per definire il futuro della squadra. "Con almeno un paio di appuntamenti fondamentali: quello con Inzaghi e quello con l’entourage di Perisic", evidenzia il Corriere dello Sport. Tra domani e mercoledì, il tecnico si siederà a un tavolo a cui parteciperà anche il presidente Steven Zhang (attenzione, però, ai depistaggi e, quindi, ad un eventuale anticipo) che ribadirà la necessità di fare 60-70 milioni di attivo sul mercato e un taglio del monte ingaggi del 10-15%, con la prospettiva fare almeno un sacrificio importante. Ora, secondo il quotidiano romano, il nome in prima fila sembra essere quello di Alessandro Bastoni, con il Tottenham di Conte, qualificato alla prossima Champions, già pronto all’assalto. Lautaro, ieri in lacrime a fine gara, ha dato un altro segnale della sua voglia di restare nerazzurro. E Barella, nel consolarlo, in campo, gli ha detto: "Vinceremo lo scudetto l’anno prossimo". Per Perisic, a questo punto, è difficile fare previsioni: solo il prossimo confronto potrà chiarire quali siano e effettive intenzioni del croato. Intanto, a livello di acquisti, la situazione Dybala sembra farsi sempre più definita e nitida: certo, prima l’Inter dovrà fare spazio in attacco chiudendo in anticipo il rapporto con Sanchez grazie alla buonuscita.