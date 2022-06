Novità si attendono in casa Inter anche sul fronte Ionut Andrei Radu, in uscita da Appiano Gentile. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, dopo il summit di ieri in sede con l'agente, si stanno approfondendo i discorsi con Cremonese ed Empoli. "La sua decisione arriverà entro pochi giorni: vuole partire in ritiro con la sua nuova squadra, anche la Lazio lo sta valutando", si legge.