"Una stagione da (quasi) record. Che, come inevitabile conseguenza, lo ha messo al centro dei riflettori. E quella clausola di uscita da 85 milioni di euro, inserita nel suo contratto, non può lasciare tranquilli". Non poteva mancare l'"allarme mercato" in questi giorni che in casa Inter sono vissuti tra la gioia e l'appagamento per il 20esimo scudetto. Il Corriere dello Sport non smentisce il consueto adagio: "Ok, va bene, però attenzione". E allora stavolta le sirene suonano per Marcus Thuram, autore di un'annata sorprendente.

Con quello di Frosinone, sono 13 i gol in Serie A: in pochi ci avrebbero scommesso. Il tutto senza citare gli assist e il grande supporto alla manovra globale. A spaventare - secondo il quotidiano romano - c'è paradossalmente proprio l'ottima stagione del francese, che ha una clausola rescissoria da 85 milioni.

L’Inter - come si legge - non vuole privarsi di Thuram. D'altra parte, davanti a certe cifre, anche solo vicine agli 85 milioni della clausola, sarebbe difficile alzare il muro. Occhio alla solita Premier e al Psg. Inzaghi tifa forte per la permanenza.