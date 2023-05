I possibili addii di Origi e Rebic stanno spingendo il Milan a battere la pista Marcus Thuram, in passato è stato vicinissimo all'Inter e non ancora uscito dai radar nerazzurri. Il francese, nato a Parma, piace a mezza Europa e in Germania c’è il forte fascino del Bayern Monaco e del Borussia Dortmund che potrebbe prendere il sopravvento su tutte le altre società. Ma proprio perché si tratta di un parametro zero appetibile, anche il Milan ci sta pensando", scrive oggi il Corriere dello Sport.