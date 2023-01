Gli esami per Calhanoglu e Barella hanno escluso lesioni, ma non la possibilità che Inzaghi possa affrontare almeno inizialmente la Supercoppa senza i due centrocampisti. "Venerdì verrà fatto il punto della situazione. C’è margine perché almeno uno dei due possa essere già disponibile per la gara con il Verona di sabato sera. E’ chiaro, però, che non si dovrà correre alcun rischio, tenuto conto che, in questo momento, la Supercoppa è l’appuntamento considerato più importante", scrive il Corriere dello Sport.