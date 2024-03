Strappi, qualità, quantità, tutto. Henrikh Mkhitaryan ha un repertorio completo che viene mostrato in ogni singola partita. Anche per questo, per la continuità di rendimento, Inzaghi fatica parecchio a lasciare in panchina l'armeno.

Come sottolinea il Corriere dello Sport, l'ex United ha giocato da titolare tutte le ultime 14 partite: la panchina non fa per lui. L'ultima volta che è partito tra le riserve risale alla partita con il Bologna di Coppa Italia lo scorso 20 dicembre. Adesso Mkhitaryan punta con decisione lo scudetto con l'Inter e, magari, un'altra finale di Champions, considerando il rammarico dell'anno scorso quando, dopo l'infortunio nell'Euroderby, aveva potuto giocare appena 6 minuti.