Non più 4-2-3-1 classico, ma un elemento in più a centrocampo per cercare di dare equilibrio. Anche il Corriere dello Sport conferma le ultime voci sul possibile 4-3-3 del Milan nel derby, con i tre uomini in mediana che dovrebbero essere Tonali, Krunic e Pobega, "anche se nelle scorse ore tra le varie prove di formazione c’è stato pure l’inserimento di Messias come mezzala - si legge -.