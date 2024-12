L'Inter non utilizzerà la clausola per svincolare Sommer con un anno di anticipo e andrà avanti con il portiere svizzero anche nella prossima stagione. Ancora da titolare. Secondo il Corriere dello Sport, quindi, per Martinez l'attesa si allunga ulteriormente. Si pensava a un avvicendamento "dolce" in vista del prossimo anno e invece - stando a quanto riferisce oggi il CdS - anche nella prossima stagione l'ex Borussia MG difenderà da numero 1 i pali della porta nerazzurra nonostante i 36 anni da compere fra 12 giorni.

Sommer si sta confermando una garanzia anche in questa stagione, sia tra i pali che con la gestione del pallone con i piedi, fattore tutt'altro che secondario nel gioco di Inzaghi. "Tanto vale proseguire e insistere, quindi. Anche perché la prossima estate, proprio a cavallo del 30 giugno, ovvero quando scadono i contratti, si disputerà il Mondiale per club negli Usa. Significa che Sommer lo comincerà e lo finirà da titolare", spiega il quotidiano romano.



E Martinez? Lo spagnolo è’ stato l’acquisto più pagato dell'estate, ma è anche l’unico elemento della rosa che ancora non ha giocato un minuto in gare ufficiali. A questo punto, occorrerà attendere la prossima stagione per avviare un vero e proprio passaggio di consegne...