Quello del Maradona sarà un crash test a tutti gli effetti per Josep Martinez, chiamato a rimpiazzare l'infortunato Sommer tra i pali anche nel big match scudetto contro il Napoli. Per adesso lo spagnolo ha nel CV 3 presenze in nerazzurro e nessun gol subito in due partite di Coppa Italia e una di campionato, con tanti interventi decisivi, come la parata su Isaksen contro la Lazio sul risultato di 0-0 e quella su Ekuban nella secondo tempo di Inter-Genoa.

Tre partite che Martinez ha giocato a San Siro, mentre oggi l'ambiente sarà completamente differente. Si gioca in uno stadio caldo, contro un avversario forte in una sfida che vale il primo posto in campionato. "Il banco di prova odierno sarà importante anche in ottica futura - sottolinea il Corriere dello Sport -, visto che l’Inter l’estate scorsa ha investito circa 13 milioni più bonus sull’estremo difensore ventiseienne con l’intenzione di affiancarlo a Sommer, che di anni ne ha dieci in più e nonostante questo rappresenta ancora una solida certezza".