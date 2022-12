Dopo la domenica di riposo, ieri l'Inter è tornata ad allenarsi in vista del test amichevole di giovedì con la Reggina. A meno di sorprese - come conferma anche il Corriere dello Sport - tra i convocati ci sarà anche Romelu Lukaku, pronto al ritorno in campo con la maglia nerazzurra dopo la partita con la Samp dello scorso 29 ottobre. "Oggi, inoltre, sono attesi alla Pinetina anche Dumfries e De Vrij", si legge sul quotidiano romano.