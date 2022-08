L'Inter torna a San Siro dopo il 22 maggio, ultima giornata dello scorso campionato chiuso con la vittoria della Sampdoria che non è però servita per il miracolo scudetto. "Quel pomeriggio c’erano oltre 70.000 spettatori , come questa sera contro lo Spezia" riferisce il Corriere dello Sport , disegnando il contesto del ritorno al Meazza di Romelu Lukaku .

"Stasera contro lo Spezia, ovviamente, si partirà da Lukaku e Lautaro. Il primo ha subito trovato il gol, nel suo secondo debutto in nerazzurro - si legge nel pezzo del Corsport -. L’anno scorso non c’era e non ha vissuto la delusione del mancato scudetto. Il gruppo, però, gli ha trasmesso quella voglia di rivincita e così, appena arrivato, Big Rom ha subito messo in chiaro che l’obiettivo è riprendersi lo scettro di campioni d’Italia. Ora aspetta l’accoglienza di San Siro (454 giorni fa contro l’Udinese l’ultima volta), già pronto a perdonargli l’addio di un anno fa".