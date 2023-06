Lukaku ha rifiutato l'ennesima offerta araba: no a 50 milioni a stagione dall'Al-Hilal. Ora la palla passa all'Inter. "L’idea, come già trapelato, è quella di aggiungere al prestito il diritto di riscatto, oppure l’obbligo ma condizionato. Già, ma a cosa potrebbe essere legato l’acquisto a titolo definitivo del totem belga tra un anno? Ad esempio alla qualificazione alla Champions 2024/25, quando la competizione cambierà format e aumenterà i premi a disposizione delle squadre partecipanti - spiega il Corriere dello Sport -.

Al termine della prossima annata, peraltro, si deciderà pure chi prenderà parte al nuovo Mondiale per club della Fifa. All’Inter dovrebbe essere sufficiente superare la prima fase di Champions per guadagnarsi uno dei posti a disposizione e, di conseguenza, un sostanzioso gettone. Ecco, questo doppio passaggio, probabilmente, assicurerebbe una sorta di rete di sicurezza per tornare dal Chelsea e mettere sul tavolo una trentina di milioni (ovviamente con pagamento dilazionato) per riprendersi definitivamente Lukaku".