Ospite a 'Che tempo che fa' sul Nove, Lautaro Martinez ha parlato della gioia immensa per lo scudetto appena conquistato e, ovviamente, non ha evitato la domanda sul rinnovo di contratto ancora in stand-by.

"Da quando sono arrivato all’Inter mi hanno trattato tutti in maniera speciale. Uno come Milito mi ha aiutato tanto e quando mi hanno dato il numero 10 è stato un motivo di grande orgoglio. Vincere qui è ancora più bello. Il giorno della seconda stella non lo dimenticheremo mai, quell’esultanza sulla traversa l'ho voluta rifare dopo averla fatta con l’Argentina al Mondiale. Vincendo lo scudetto contro il Milan in casa loro siamo entrati nella storia dell'Inter. Adesso voglio il rinnovo e poi provare a vincere la Champions che è l'unico trofeo a mancarmi", ha detto il capitano nerazzurro.