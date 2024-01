Lautaro è la bestia nera della Lazio: già 6 gol in 10 incroci con i biancocelesti per il Toro. L'Inter è forte, ma uno come l'argentino fa comunque la differenza come sottolinea il Corriere dello Sport.

Lautaro è al sesto ano all'Inter e la crescita è stata costante: ormai oggi è un attaccante totale, tra i top al mondo. Impossibile per Inzaghi rinunciarci e, quando manca come con Genoa e Lecce, la differenza si nota. Forse - spiega il CdS - il mini-stop gli è servito per riposarsi e ricaricare le batterie. Ora avanti fino a fine stagione, con il rinnovo fino al 2028 ai dettagli.