Niente turnover massiccio e davanti ancora spazio a Lautaro e Thuram. Anche il Corriere dello Sport conferma le indiscrezioni di formazione: Inzaghi non rinuncerà alla Thu-La nel match di stasera contro l'Empoli al Castellani.

Un avvio di stagione complicato per il Toro, reduce dal settimo posto al Pallone d'Oro (e si aspettava qualcosa di meglio...). L'argentino è fermo a quota 3 gol in campionato, i due a Udine e il sigillo pesante di Roma nell'ultima trasferta prima del 4-4 con la Juve. La rincorsa del capitano - come sottolinea il Corsport - riparte da Empoli: la sfida con i bianconeri ha confermato la condizione resti precaria, non ha ancora carburato del tutto per provare a tornare allo stratosferico livello dell’annata della seconda stella. Insistendo sulla titolarità l’augurio di Inzaghi è che la situazione migliori giocando, permettendo al Toro di trovare continuità per far male alle avversarie.