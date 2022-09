"Il derby scoperchia definitivamente tutti i guai dell’Inter". Così il Corriere dello Sport sentenzia sui nerazzurri dopo il 2-3 contro il Milan. "I nerazzurri perdono il secondo scontro diretto consecutivo, in sole 5 giornate di campionato. E il totale dei gol incassati, in 450’, sale a 8 . È probabilmente il dato più preoccupante. Ma forse è ancora più grave la fragilità caratteriale manifestata dai nerazzurri, dopo il pareggio di Leao".

"L’anno scorso, dopo la caduta con la Lazio, Inzaghi intervenne, alzando il baricentro della squadra e il livello del pressing. Così trovò una quadratura tattica. Ora serve qualcosa di simile - spiega il quotidiano -. Ma occorrerebbe una serenità interna, che al momento non pare esserci e che, probabilmente, è frutto di un’estate condizionata dai problemi sul mercato. Il tira e molla per Skriniar non ha fatto bene. E nemmeno quella consapevolezza, ormai sempre presente nell’ambiente nerazzurro, di dover vendere qualcuno".