Venezia, Arsenal e Napoli: tutto in sette giorni, sempre in casa. Come sottolinea il Corriere dello Sport, l'Inter confida nel fattore San Siro per mettere in fila le prossime avversarie, tutte da affrontare a Milano prima della nuova sosta nazionali.

Si parte domani con il Venezia, match dal quale ottenere i tre punti senza obiezioni. Poi la grande sfida ai Gunners, partita che potrebbe indirizzare la qualificazione agli ottavi di Champions. Infine il match-clou con Conte, attualmente in vetta alla Serie A.

Secondo il quotidiano romano, Arsenal e Napoli dunque saranno il primo spartiacque stagionale per capire se i nerazzurri potranno tornare sulla retta via del dominio negli scontri diretti della passata stagione, quando l'unica eccezione l'aveva fatta il pareggio all'andata in casa della Juve. Quest'anno, invece, vittoria con l'Atalanta, pari con i bianconeri e ko con il Milan. Sempre a San Siro, quello che Inzaghi spera torni il fortino che era stato l'anno passato.