L'Inter riabbraccia San Siro dopo quasi un mese. L'ultima uscita casalinga dei nerazzurri risale al 12 novembre e alla vittoria sul Frosinone, seguita dalla sosta per le Nazionali e le tre trasferte di fuoco in una settimana contro Juventus, Benfica e Napoli.

Adesso il Meazza è pronto a spingere i nerazzurri due volte nel giro di pochi giorni, stasera contro l'Udinese in campionato e martedì con la Real Sociedad in Champions. Anche questa sera, assicura il Corriere dello Sport, si registrerà il tutto esaurito, eccezione fatta per il settore ospiti: in tribuna saranno presenti oltre 70mila spettatori, in linea con la media di questo inizio stagione di 73.163 biglietti staccati ogni 90'.