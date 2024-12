Una porzione di partita, prima del malore accusato da Bove, si era comunque giocata al Franchi. E il Corriere dello Sport racconta quei primi 15 minuti, con Inzaghi che aveva scelto la Thu-La per l'attacco e Bisseck-Dumfries per la catena sinistra, con Darmian pronto in panchina.

Un'Inter partita piano, un po' distratta, che aveva lasciato a Kean due buone palle per colpire, senza che l'attaccante di casa ci riuscisse. Poi l'episodio in area viola con il rigore reclamato da Dumfries e, successivamente, il gol cancellato a Lautaro per una palla uscita dal campo poco prima del lancio sempre del neerlandese. "Lancio segnalato con pallone oltre la linea del fallo laterale dall'assistente Costanzo, prima che l'attaccante argentino calciasse in porta, quindi subito dopo annullato da Doveri che riceveva la conferma del quarto uomo Marinelli a bordo campo - si legge -. A quel punto, tra le proteste delle due parti e con l'arbitro a colloquio con Palladino, Bove si accasciava davanti alla panchina di Inzaghi: Fiorentina-Inter riprenderà al minuto 17 sullo 0-0 con un fallo laterale a favore della squadra viola".