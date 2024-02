Un'Inter senza avversari, con una mentalità feroce. Così la descrive oggi il Corriere dello Sport, secondo cui i nerazzurri hanno una fretta enorme di chiudere il campionato per dedicarsi alla Champions League.

Una squadra matura, che sa dove e come colpire e può concedersi anche un primo tempo persino pigro, massimizzando al massimo lo sforzo con la verticalizzazione di Asllani per Lautaro. Nona rete nel primo quarto d'ora contro nessuno incassato.

Frattesi segna la svolta con il 2-0 e l'assist del tris, uno che giocherebbe ovunque in Serie A e che invece è alla terza da titolare in campionato. Alla fine c'è anche il tempo per risparmiare Lautaro, Mkhitaryan e Dimarco e per l'esordio di Akinsanmiro. Il sedicesimo clean sheet in A segna lo strapotere di un gruppo "che può segnare la storia dell'Inter".