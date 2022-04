"Certe gare, o meglio, certe vittorie possono davvero far svoltare una stagione". Il riferimento del Corriere dello Sport, ovviamente, è alla vittoria di una settimana fa sul campo della Juventus: tre punti che hanno rilanciato i campioni d'Italia soprattutto nella testa, oltre che ovviamente in classifica complice pure la frenata inattesa del Milan. "L’Inter ne aveva avuto un esempio nel girone di andata, quando superò il Napoli, subito dopo la sosta per le nazionali di novembre, per poi infilare 8 successi consecutivi. Il volo nerazzurro, nel nuovo anno, si è inceppato. Ma la banda Inzaghi potrebbe aver riaperto le ali proprio dopo essersi presa i 3 punti in casa della Juventus, guarda caso al rientro dopo un altro stop per le nazionali. Contro il Verona, per crederci davvero, serviva un segnale in questo senso ed è arrivato", sottolinea il quotidiano romano.