Inzaghi si aggrappa a Lautaro Martinez per abbattere il Bayern Monaco. Senza Lukaku, sarà l'argentino a doversi caricare ancora una volta le responsabilità maggiori dell'attacco nerazzurro, nonostante la vicinanza nel reparto di un totem come Dzeko. Lo sostiene stamattina il Corriere dello Sport: "Lautaro è diventato il giocatore simbolo del club di Zhang dopo la Coppa America vinta con l'Argentina e il rinnovo del contratto firmato la scorsa stagione in viale della Liberazione - si legge -. Il Toro è pronto per la sua quinta avventura con la maglia nerazzurra in Champions, una competizione nella quale non ha ancora brillato con continuità". Ma le sue vittime sono già parecchio illustri: in gol già contro Dortmund, Real Madrid, Barcellona e Liverpool.