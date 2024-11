La sensazione è che lo stop di Pavard sarà più lungo rispetto a quello di Acerbi: secondo il Corsport, il francese ne avrà per 15-20 giorni. Insomma, Inzaghi proprio non riesce ad avere tutti a disposizione nemmeno per una partita in questa stagione.

Intanto per Acerbi esistono speranze di tornare tra i convocati per Firenze come per Frattesi: se tutto andrà come previsto, entrambi si rivedranno in gruppo da domani. Il tecnico nerazzurro si consola con l'eccellente forma di De Vrij e Bisseck. E anche quella di Zielinski è in netto rialzo.