Solito ballottaggio per Inzaghi in vista del match di domani con la Lazio: secondo il Corriere dello Sport, a sinistra resta favorito Dimarco su Gosens. Ko Mkhitaryan, Bellanova oggi tornerà in gruppo. E occhio a una sorpresa a centrocampo per contrastare la fisicità di Milinkovic-Savic: "In entrambe le sfide dell’ultimo campionato, infatti, Inzaghi ha schierato Gagliardini in mezzo al campo, in funzione del centrocampista serbo. All’Olimpico, Calhanoglu era rimasto inizialmente in panchina, a San Siro, invece, il turco era squalificato ed è stato più semplice effettuare quel tipo di scelta - ricorda il quotidiano romano -. Insomma, un margine di dubbio esiste".