Anche il Corriere dello Sport conferma le voci delle ultime ore. Al Maradona, dove questa sera andrà in scena Napoli-Inter, Inzaghi si affiderà di nuovo all'undici sceso in campo una settimana fa a Torino contro la Juventus. Dopo il turn over di Champions, in attacco si rivedrà quindi la coppia Lautaro-Thuram, con il recuperato Dumfries sulla destra e il riposato trio Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan a centrocampo.

In difesa sono ancora ai box Bastoni e Pavard (l'azzurro dovrebbe rivedersi sabato prossimo contro l'Udinese, il francese avrà bisogno di altri 15 giorni e punta Bologna o Lecce prima di Natale): il terzetto davanti a Sommer sarà composto da Darmian, De Vrij e Acerbi.