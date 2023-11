In ballo ci sono i 2,8 milioni di un'eventuale vittoria, punti per il primo posto da contendere alla Real Sociedad e il prestigio di una sfida in casa con il Benfica. Ma - come sottolinea il Corsport - Inzaghi non si smuove dalle sue convinzioni: turnover massiccio con la qualificazione agli ottavi comunque già acquisita.

Confermate le indiscrezioni della vigilia: in campo tante alternative, come Audero, Klaassen, Asllani, Frattesi, Bisseck e Arnautovic-Sanchez in attacco. Rimasto a Milano Dumfries (affaticato): l'olandese punta il Napoli.