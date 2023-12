Al Da Luz, come titolare, c'era solo Acerbi. Poi, dall'inizio, in campo tutte alternative, se proprio non vogliamo chiamarle riserve. Come sottolinea il Corriere dello Sport, facile da dire, molto più facile da mettere in pratica. E Inzaghi ha rischiato, prima e durante. E alla fine ha avuto ragione.

Secondo il quotidiano romano, c'è stata probabilmente un'esagerazione nelle rotazioni, ma nessun ripensamento da parte del tecnico come dimostra la gestione dell'intervallo: nessun cambio nonostante lo 0-3. Un "capolavoro". "La verità è che ha letteralmente ribaltato i suoi giocatori, ma mantenendo sempre la lucidità nel dare le corrette indicazioni. Ha messo tutti davanti alle proprie responsabilità", racconta il CdS. E alla fine per poco non finisce 4-3. Ora a Napoli con i titolari, ma le alternative non avranno scorie di sconfitte: anzi, la sensazione è che la partita di Champions abbia fatto crescere anche la loro consapevolezza.