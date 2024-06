La lunga stagione dell'Inter proseguirà con gran parte della rosa anche in estate, tra Europei e Copa America. In estrema sintesi saranno solo cinque i nerazzurri che avranno un po' di vacanza in più rispetto agli altri compagni: si tratta di Bisseck, Mkhitaryan, Carlos Augusto e Taremi, con la fresca aggiunta di Acerbi (domani l'operazione per la pubalgia). Il tedesco è libero dopo l’Europeo U21 di un anno fa, Carlos Augusto non è stato convocato dal Brasile, Mkhitaryan ha lasciato l’Armenia e Taremi in inverno ha già disputato la Coppa d’Asia con l’Iran.

All'Europeo saranno invece protagonisti Pavard e Thuram (Francia), Dumfries e De Vrij (Olanda), Arnautovic (Austria), Sommer (Svizzera), Calhanoglu (Turchia) e Asllani (Albania), oltre al blocco azzurro composto da Barella, Darmian, Frattesi, Bastoni e Dimarco. In Copa America si prenderanno invece la scena Lautaro (Argentina) e Buchanan (Canada), oltre al cileno Sanchez che però a giugno sarà svincolato.