Come sottolinea oggi il Corriere dello Sport, domani l'Inter non dovrà fare i conti solo con la stanchezza post Champions, ma a Bologna ci sarà anche da invertire un trend in trasferta che ultimamente non sta sorridendo ai nerazzurri.

Lautaro e compagni, infatti, hanno ottenuto una sola vittoria nelle ultime 6 gare esterne di Serie A, espugnando soltanto Bergamo dove tra l’altro è riuscita per l’unica volta a mantenere inviolata la porta in queste gare. Per il resto, sono arrivati 3 pareggi (contro Parma, Milan e Napoli) e 2 sconfitte, in casa di Juve e Fiorentina. "Insomma, c’è da raddrizzare un trend esterno che deve essere da capolista vera e propria, con l’obiettivo di mantenere il vantaggio in testa in queste 6 finali che mancano al termine del campionato. L’Inter ha già dimostrato di saperlo fare, nella prima della stagione ha quasi paradossalmente frenato di più in casa mentre in trasferta è arrivata addirittura a mettere in fila 8 successi esterni consecutivi con 7 clean sheet", ricorda il quotidiano romano.